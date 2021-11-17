Политолог: Польша любой случай пытается эксплуатировать с точки зрения собственной значимости для Европы

Так считает российский политолог Сергей Михеев, который поделился мнением в эфире программы «ОбъективНо» на телеканале ОНТ.
– Польша любой случай пытается эксплуатировать с точки зрения собственной концепции значимости для Европы, потому что на самом деле у этой страны, как и у всех восточных европейцев, одна и та же идея. Поляки просто в авангарде этой идеи: мол, их государство спасает бедную Европу от страшной угрозы с Востока, поэтому оно имеет особые права. Европа должна давать деньги, закрывать глаза на их фортели, наделять их особыми правами. Поэтому [поляки] так схватились за этот случай [ситуация с беженцами на белорусско-польской границе. – Прим. ред.], для того чтобы доказать Европе: вот, смотрите, зачем вы на нас давите, ведь мы просто спасаем вас, мы заслон от этой угрозы с Востока, – обратил внимание Сергей Михеев.
Фото: скриншот видео