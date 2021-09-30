Политолог Петровский: надо быть готовым ко всему, вплоть до югославского сценария

Страх, паника и хаос были всегда главными устремлениями террористов. Но за ними стоят четкие цели тех, кто является идейными и материальными «вдохновителями» бандитов на передовой. К чему в конечном итоге стремятся главные заказчики?



Так называемые беглые ни разу не осудили экстремистские и террористические действия своих экзальтированных сторонников. Более того, они искренне сожалеют, что жертв не настолько много, как хотелось бы. Оправдание терроризма и подстрекательство к нему является доказательством того, что действует целая преступная сеть, состоящая из западных спецслужб и беглых, считает научный сотрудник Института философии НАН, политолог Петр Петровский. Недавний случай, связанный с убийством сотрудника КГБ – тому подтверждение.

Это напоминает операцию «Гладио» времен холодной войны, когда для устрашения своих же граждан западные спецслужбы использовали экстремистские сети для проведения терактов. Цель была одна – заставить западный электорат голосовать так, как было выгодно элитам. Только теперь вместо неофашистских используются другие организации, создаваемые при помощи в том числе «беглых». Дополняет все это процесс милитаризации вдоль наших границ и мощное психологическое давление на белорусское общество. А цель остается прежней – использовать концепцию управляемого хаоса для свержения действующей власти и установления полного контроля над регионом.

Надо быть готовым ко всему, вплоть до югославского сценария. Скопление западной бронетехники и войск у наших границ говорит о том, что такой вариант полностью не исключен.

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