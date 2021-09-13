Политолог: очень страшно, когда люди идут на выборы, заполняют бюллетени, но при этом не знают, что такое власть, политика и государство

– сказал эксперт.Политолог призвал повышать гражданскую образованность, а также обратил внимание на еще одну проблему: во многих европейских странах на выборах выдвигаются слабые кандидаты.уточнил Петр Петровский.Эксперт добавил, что такое стечение обстоятельств выгодно только для транснациональных корпораций, а не для обычных людей.отметил политолог.Он уточнил, что любое недовольство граждан стран Запада жестко подавляется. Также эксперт привел в пример Францию и Германию, где, например, террористы и экстремисты получают по десять лет тюрьмы.– заметил политолог.Заканчивая разговор, Петр Петровский добавил, что коронавирус используется в странах Запада для закручивания гаек, установления жесткого контроля над гражданами и удешевления их как рабочей силы.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.