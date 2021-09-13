Политолог: очень страшно, когда люди идут на выборы, заполняют бюллетени, но при этом не знают, что такое власть, политика и государство

Таким мнением в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» поделился политолог Петр Петровский.
– Очень страшно, когда люди идут на выборы, заполняют бюллетени, но при этом не знают, что такое власть, политика и государство. Они выбирают то, что не понимают, как функционирует. Это то же самое, что провести избирательную кампанию в хирургическом кабинете и на место хирурга выбрать уборщицу, чтобы она выполнила коронарное шунтирование, – сказал эксперт.
Политолог призвал повышать гражданскую образованность, а также обратил внимание на еще одну проблему: во многих европейских странах на выборах выдвигаются слабые кандидаты.
– В западных странах почему выдвигают слабых кандидатов? Потому что за всеми партиями стоят финансовые мешки. Им не нужны харизматы, которые не будут подконтрольны и станут суверенными в полном смысле слова. Им необходимы бюрократы, которых можно дергать за ниточки и которые будут удовлетворять все потребности, – уточнил Петр Петровский.
Эксперт добавил, что такое стечение обстоятельств выгодно только для транснациональных корпораций, а не для обычных людей.
– Транснациональные корпорации живут припеваючи, IT-сектор вообще на коронавирусе заработал. А кого волнует жизнь простых людей? Никого из них. Им нужна дешевая рабочая сила, причем с минимальными издержками, – отметил политолог.
Он уточнил, что любое недовольство граждан стран Запада жестко подавляется. Также эксперт привел в пример Францию и Германию, где, например, террористы и экстремисты получают по десять лет тюрьмы.
– Законы во Франции и Британии более суровы, чем в Беларуси и России вместе взятые. Там, если человек участвует в незаконном массовом мероприятии, его посадят на 5, а то и на 10 лет, а не дадут 15 суток административного ареста, – заметил политолог.
Заканчивая разговор, Петр Петровский добавил, что коронавирус используется в странах Запада для закручивания гаек, установления жесткого контроля над гражданами и удешевления их как рабочей силы.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.