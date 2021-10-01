Политолог об интервью Президента CNN: маленький шажок вперед в преодолении информационного расстояния между нами и США

На это обратил внимание читателей "СБ. Беларусь сегодня" кандидат исторических наук, политолог Вадим Гигин:





– Глава государства всегда выполняет обещания. Мы помним, что во время "Большого разговора" он сказал представителю CNN, что готов дать большое интервью, если телеканал не будет ничего сокращать и перевирать. Он так и сделал. В ходе этой беседы чувствовался дух откровенности и открытости, который был и на "Большом разговоре". Президенту нечего скрывать, и он последовательно и четко доводил позицию, которой всегда придерживался. Очевидно, что для аудитории телекомпании это не очень привычно. Мы видим стилистику, в которой с американскими избирателями разговаривают политики, в том числе на высших постах: пытаются выверять каждое слово, исходя из конъюнктуры. Получается не всегда откровенно.

Эксперт подчеркнул, что разговор нашего лидера с журналистом в определенном смысле стал столкновением двух стилей ведения политической беседы:

– Не стал бы переоценивать реакцию западных медиасообщества и аудитории. Их средства массовой информации превратились в источники весьма своеобразной пропаганды. Экс-президент США Трамп, общаясь с представителями CNN, напрямую назвал их новости fake news, подделкой. Вместе с тем нельзя и принижать значение этой телекомпании – это одно из ведущих СМИ. И то, что наша позиция в полном (надеюсь) виде и без домыслов будет донесена, очень важно. Этот маленький шажок вперед в преодолении информационного расстояния между нами и Соединенными Штатами тоже значим сам по себе.

varmor@sb.by