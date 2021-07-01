Так высказался политолог и историк, декан ФФСН БГУ Вадим Гигин в эфире ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио".
– Это праздник, который имеет большие корни, его определили сами партизаны и подпольщики. Сначала неформально, с середины 60-х годов он начинает отмечаться в республике. Он вырос из запросов общества, – отметил Гигин.
Он напомнил, что в этот день белорусская столица была освобождена: по Партизанскому проспекту ходили партийные бригады, в город входили первые танки корпуса Бурдейного. Минск стал свободным – это было ликование, наша самоидентичность.
– У тех, кто пытается бросить тень на этот праздник, нет совести, – сказал декан ФФСН БГУ. – Это день нашей национальной гордости, день Беларуси.
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Политолог о Дне Независимости: это день нашей национальной гордости, день Беларуси
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