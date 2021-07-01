Политолог о Дне Независимости: это день нашей национальной гордости, день Беларуси

– отметил Гигин.Он напомнил, что в этот день белорусская столица была освобождена: по Партизанскому проспекту ходили партийные бригады, в город входили первые танки корпуса Бурдейного. Минск стал свободным – это было ликование, наша самоидентичность., – сказал декан ФФСН БГУ.