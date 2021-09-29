Политолог: чтобы конституционные изменения не были противоречивыми, их нужно доработать с учетом опыта прошлого года

28 сентября во Дворце Независимости обсудили проект новой Конституции. Возможные изменения в Основной Закон страны прокомментировал в эфире Первого национального канала Белорусского радио политолог Петр Петровский.
– Во время заседания Президент охарактеризовал те изменения, которые ему были представлены. Возникли некоторые вопросы. Прежде всего это переходное положение. Второй момент – это статус омбудсмена – уполномоченного по правам человека. То есть какие у него будут функции? Кем он будет назначен? Имеются непроработанные вопросы. Более того, Глава государства подчеркнул, что есть достаточно большая группа граждан, которые считают, что Конституцию, может, и не стоило бы менять, – озвучил мнение специалист.
Он также упомянул о Всебелорусском народном собрании.
– Если формировать его из депутатов, то количество членов будет около десяти тысяч. На прошедших форумах "Беларусь адзіная" некоторые активисты выразили несогласие по этому поводу. Они хотят там видеть и делегатов от трудовых коллективов, общественных объединений и политических партий, – пояснил политолог.
Также возникли разногласия в вопросе отмены смертной казни. Петровский отметил, что с этим якобы согласны многие, но, когда приезжаешь в регионы и общаешься с простыми людьми, понимаешь обратное.
– В рамках форума я был на встрече в Гродненской области. Там из 300 человек только 5 поддержали отмену смертной казни, – рассказал он.
– Чтобы конституционные изменения не были противоречивыми, их нужно дошлифовать, учитывая опыт прошлого года, – отметил эксперт.
Как сказал Петровский, проект уже отравлен на доработку юристам. По его предположению, измененный вариант могут представить в ноябре этого года.
Фото из архива БЕЛТА