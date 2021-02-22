Такое мнение высказал «СБ. Беларусь сегодня» политолог Алексей Дзермант, комментируя переговоры Президентов Беларуси и России. Напомним, сегодня на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи Александр Лукашенко заявил, что правительствам Беларуси и России осталось доработать шесть-семь дорожных интеграционных карт из 33 предусмотренных договоренностями.
– То есть почти все дорожные карты по углубленной интеграции России и Беларуси готовы к подписанию. Это заявление интересно, потому что фактически целый год мы ничего об этих дорожных картах не слышали. Работа продолжалась и продолжается – это значит, никто не отказывается от курса на углубленную интеграцию, – подчеркнул эксперт.
По мнению Алексея Дзерманта, своим заявлением Президент вновь обозначил белорусскую позицию:
– Такие заявления не делаются публично, если нет прогресса, перспективы выйти на подписание дорожных карт.
Президенты во время переговоров в Сочи обсудили также совместную борьбу с пандемией. Россия передала Беларуси технологии для производства вакцины от коронавируса. Комментируя локализацию производства в нашей стране, Алексей Дзермант отметил: прежде всего для Беларуси это означает возможность массовой вакцинации всех желающих. Соответственно, и снижение рисков заразиться.
– Производство сильно снижает издержки на закупку вакцины, то есть мы экономим серьезные деньги, – добавил Алексей Дзермант.
Фото: БЕЛТА
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Политолог: Беларусь и Россия не отказываются от курса на углубленную интеграцию
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