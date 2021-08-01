Политолог Анатолий Ливри: Запад противостоит Лукашенко, потому что он пытается поддерживать традиционную идентичность

Известное выражение «двойные стандарты» мир знает уже больше века. Это та самая теория про стакан, который то ли наполовину полон, то ли наполовину пуст. Это то самое, когда для одних «борец за свободу», а для других – «террорист». Где правда? На этот вопрос попытался ответить независимый эксперт – философ и литературовед, историк и политолог из университета Ниццы, автор 18 книг, лауреат четырех международных литературных премий Анатолий Ливри.
- Все власть предержащие живут в мире, в атмосфере тотальной безответственности. То есть, сегодня я поступаю так, и то, что произойдет через 5-10 лет, мне, думают они, абсолютно безразлично. После нас – хоть потоп. Я вижу это по такому феномену, который я называю здесь, на Западе, антибелым расизмом. Это системно. Началось в США, переходит из Западной в Центральную Европу.
Политолог также высказался о ситуации, которая существует в Литве и Евросоюзе в отношении Минска:
- У меня есть возможность предоставить на подносе аналитикам то, что они даже не видят. Те самые двойные стандарты, в которых живет западное общество, которое бросается в адрес Лукашенко. Что бы он ни сделал. А почему это происходит? Потому что он пытается поддерживать традиционную идентичность.
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