Политический аналитик – о беспорядках 2020-го в Беларуси: это выглядело убого, примитивно и наигранно

Таким мнением израильский военный эксперт и политический аналитик Яков Кедми поделился в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ.
Яков Кедми. Скриншот из видео
Ведущий программы Марат Марков задал гостю несколько вопросов о событиях прошлого года в нашей стране: «Почему белорусский майдан вы считаете даже не карикатурой на киевский? И почему так безусловно уже тогда, в августе 2020-го, вы были уверены, что он провалится?»
«Моя оценка заключалась в том, что у него [протеста] не было никакой базы. Единственная база, которая существовала, – это определенная степень недовольства группы населения существующим положением», – сказал Яков Кедми.
Он обратил внимание на тот факт, что «всегда в любой стране есть группа населения, которая недовольна». «Когда берутся искусственные [причины] извне, на базе этого недовольства пытаются разжечь какое-то псевдонародное движение, которое якобы должно привести к смене власти, – это то, что произошло в Беларуси», – отметил эксперт.
Он пояснил, что события 2020-го в Беларуси «резко отличаются от того, что было в Украине». Свою мысль аналитик аргументировал так: «В Беларуси не было никаких структур, которые могли бы сформироваться политической силой для смены режима. Это все выглядело убого, примитивно и наигранно. Несколько десятков экзальтированных женщин, которые выступали с чистой демагогией…»
Яков Кедми затронул тему организации цветных революций:
«Как строились все цветные революции? Берется проблема, как правило, коррупция. И [организовывают протесты с лозунгами] «Мы выступаем против коррупции, долой коррупцию!» <…> Дальше – олигархи, преступность, тяжелое экономическое положение… Ничего этого не было в Беларуси. Никто не обвиняет власть в том, что есть коррупция, что экономика не работает, не говорят об олигархии. Недовольны Лукашенко? У нас тоже недовольны Нетаньяху (лидер оппозиции в парламенте Израиля, экс-премьер. – Прим. ред.), ну и что? Это не причина для [цветной революции]».
Аналитик добавил: «Революции или мятежи приходят к успеху, если власть слаба. Если власть достаточно эффективна, она всегда найдет способ, как успокоить эти вспышки, под которыми нет никакой реальной базы».