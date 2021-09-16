Политический аналитик – о беспорядках 2020-го в Беларуси: это выглядело убого, примитивно и наигранно

Яков Кедми. Скриншот из видео

задал гостю несколько вопросов о событиях прошлого года в нашей стране:сказал Яков Кедми.Он обратил внимание на тот факт, чтоОн пояснил, что события 2020-го в БеларусиСвою мысль аналитик аргументировал так:Яков Кедми затронул тему организации цветных революций:(лидер оппозиции в парламенте Израиля, экс-премьер. –Аналитик добавил: