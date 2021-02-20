Летчики 50-й смешанной авиационной базы провели праздничную экскурсию для кадетов

Игорь ГОЛУБ

Игорь ГОЛУБ

Вчера летчики 50-й смешанной авиационной базы провели открытый урок мужества для кадетов Мачулищанской средней школы. Во время праздничной экскурсии по авиабазе ученики старших классов оценили быт и условия службы летчиков и инженеров-техников, познакомились с новейшими самолетами и вертолетами на вооружении, историю становления белорусской авиации им лично рассказал командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Игорь Голуб.

50-я смешанная авиабаза в Мачулищах несет круглосуточное боевое дежурство по противовоздушной обороне и выполняет другие задачи — от поисково-спасательного обеспечения до доставки гуманитарной помощи, как это было, к примеру, в первую волну пандемии, когда гуманитарный груз был отправлен в КНР. На авиабазе в Мачулищах одни только плановые полеты — три раза в неделю, есть и внеплановые: учения, тренировки, специальные задания. Подготовка наших летчиков — на таком же уровне, как у ведущих авиационных держав. С 2016 года пилоты 50-й смешанной авиабазы — постоянные участники конкурса «Авиадартс» Армейских международных игр. В прошлом году они привезли домой серебро и бронзу.







Во время праздничной экскурсии по авиабазе ученики старших классов оценили быт и условия службы летчиков и инженеров-техников.





— Каждый год около 1500 школьников приезжает к нам в гости. Чтобы быть ближе к молодежи, мы создали аккаунты авиабазы в самых популярных социальных сетях. Там размещаем свежие новости о наших буднях, о том, чем живет авиация.



































— Для меня честь быть кадетом, с гордостью ношу военную форму. На авиабазе я уже не первый раз, мой дедушка служил здесь. Мое самое любимое место на территории авиабазы — самолет-музей.























уверен, что в нашей стране немало внимания уделяется патриотическому воспитанию молодежи:Директор Мачулищанской средней школы Марианна Давыдова уточнила, что кадеты регулярно бывают на тематических экскурсиях, постигают азы строевой подготовки, а также сборки и разборки автоматов, досконально изучают военную историю. Военно-патриотические классы посещают 197 школьников из 980 учащихся. Средний балл у всех выше семи.Военно-патриотические классы развивают в молодых людях активную жизненную позицию. Не обязательно все кадеты выберут в жизни военную стезю. Никита Двойников из династии летчиков, дед и отец уже на пенсии. Парень планирует в этом году поступать на авиационный факультет Военной академии, чтобы в будущем стать летчиком авиации МЧС. Штудирует математику, физику и русский язык. Его одноклассник Максим Данилович — лирик в душе. Его отец служил здесь же, в 50-й смешанной авиабазе. А Максиму ближе языки, поэтому поступает в лингвистический.Елизавета Калач — председатель совета старшеклассников. Гордится тем, что собирает и разбирает автомат Калашникова всего за 40 секунд. Не в новинку хрупкой девушке и боевая техника. Например, с основным боевым танком нашей армии Т-72Б познакомилась в Военной академии: