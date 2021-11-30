«Поле чудес» ждет перезапуск. Новый формат зрители увидят в январе

Первый канал планирует перезапустить популярную программу «Поле чудес» в новом формате, пишет ТАСС.
В пресс-службе вещателя объяснили причины. Дело в том, что Первый канал решил не продлевать контракт с производителем проекта «Поле чудес» телекомпанией ВИД «в связи с нецелесообразностью заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях».
Вместе с тем телеканал договорился приобрести у компании CBS официальные права на телевикторину Wheel Of Fortune – именно она когда-то вдохновила создателей передачи «Поле чудес». Так что с января 2022-го в эфире Первого канала начнет выходить шоу «Наше Поле Чудес». В пресс-службе подчеркнули, что ведущим программы останется Леонид Якубович.
Фото: ТАСС