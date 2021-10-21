В Москве 24 октября пройдет показ белорусского мультфильма "Звезды седьмого неба"

Режиссером мультфильма выступила Елена Турова. Работа над ним велась пять лет, а в основу легла одноименная книга Геннадия Давыдько., – рассказала sb.byПо сюжету мультфильма шесть монстров закрывают все звезды, именуя звездами себя. Люди перестают смотреть на небо и мечтать, в результате чего со временем становятся злыми и жестокими. Спасти планету могут только мечтатели. Так собирается команда из мальчика Саши, кота Мурмота и девочки Эли, которым предстоит отправиться в путешествие и справиться со всеми коварными монстрами.