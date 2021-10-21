В Москве 24 октября пройдет показ белорусского мультфильма "Звезды седьмого неба"

Полнометражный анимационный фильм Национальной киностудии "Беларусьфильм" "Звезды седьмого неба" покажут 24 октября в Большом зале Центрального дома кинематографистов в Москве.
Режиссером мультфильма выступила Елена Турова. Работа над ним велась пять лет, а в основу легла одноименная книга Геннадия Давыдько.
– «Звезды седьмого неба» – это первый белорусский полнометражный мультфильм-мюзикл. Специально для него композитор Леонид Ширин написал более 40 музыкальных композиций. В Беларуси показ анимационного фильма символично прошел 1 июня в День защиты детей. Главных героев озвучили белорусские артисты, среди которых Тео, Ольга Рыжикова и Дмитрий Пустильник, – рассказала sb.by пресс-секретарь киностудии «Беларусьфильм» Алена Астапович.
По сюжету мультфильма шесть монстров закрывают все звезды, именуя звездами себя. Люди перестают смотреть на небо и мечтать, в результате чего со временем становятся злыми и жестокими. Спасти планету могут только мечтатели. Так собирается команда из мальчика Саши, кота Мурмота и девочки Эли, которым предстоит отправиться в путешествие и справиться со всеми коварными монстрами.