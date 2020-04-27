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Погода во вторник: дожди и до +23 градусов

Кратковременные дожди, переменная облачность и потепление ожидаются в Беларуси 28 апреля, сообщает Белгидромет Минприроды.

Во вторник 28 апреля синоптики обещают до 23 градусов тепла. При этом на северо-западе страны возможно пройдут кратковременные дожди.

Также на территории республики прогнозируется переменная облачность. Ветер ночью неустойчивый 2-7 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с, порывами до 14 м/с.

Температура воздуха на столбиках ртутного столба ночью покажет плюс 1-7 градус, однако по востоку воздух местами похолодает от нуля до минус 2 градусов. А вот днем температура составит от 13 до 19 градусов, а по юго-западу Беларуси - до 20-23 градусов.

 

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Фото: Владимир ЖДАНОВИЧ
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