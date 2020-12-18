Погода в выходные: мокрый снег, дождь, гололедица и от -4 °С до +6 °С

Завтра, 19 декабря, будет преобладать облачная погода. Местами прогнозируются небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, местами на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне от -2 °С до +4 °С, а днем синоптики обещают 1–6 градусов тепла.В воскресенье, 20 декабря, преимущественно облачно. Ночью и утром в основном по северо-восточной половине, днем по востоку страны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный 4–9 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут -4…+2 °С, а днем – -2…+4 °С.В понедельник, 21 декабря, облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный 4–9 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Ночью ожидается 1–6 градусов со знаком минус, а днем будет -2…+3 °С.