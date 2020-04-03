Погода в субботу: порывистый ветер, гололедица и до +13 °С днем

Столбцы, Минская обл.

будет облачно с прояснениями. Местами прогнозируются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром на некоторых участках дорог - гололедица. Ветер будет западным, северо-западным 5—10 метров в секунду, порывы достигнут 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут -3...+3 °С, днем воздух прогреется до +7...+13 °С.ожидается переменная облачность. В основном будет без осадков, только ночью в некоторых районах по северу страны пройдет небольшой кратковременный снег. Ветер будет северо-западным, западным 4—9 метров в секунду, днем по востоку порывы достигнут 12 метров в секунду. Температура воздуха минимальная ночью составит 0...-6 °С, максимальная днем от +5 °С по востоку до +13 °С по западу.небольшая облачность. Без осадков. Ветер ночью слабый, днем южный, юго-западный 4—9 метров в секунду. Температура воздуха минимальная ночью -1...-8 °С, максимальная днем +12...+19 °С.