Погода позволяет поддерживать хорошие темпы уборочных работ и зяблевой обработки почвы - Белгидромет

– уточнили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.Согласно последней информации, на большинстве наблюдаемых полей у озимых зерновых культур отмечаются третий лист и всходы, идет образование узловых корней. Кущение началось на участках, которые были засеяны в основном до 10 сентября, в южных областях – до середины сентября. Отмечается, что на поздних октябрьских посевах у озимых идет прорастание зерна.– отметили агрометеорологи.