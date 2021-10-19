Погода позволяет поддерживать хорошие темпы уборочных работ и зяблевой обработки почвы - Белгидромет

Погодные условия благоприятно влияют на темпы уборочных работ и зяблевой обработки почвы, информирует БЕЛТА.
– Кратковременные дожди не оказывают существенного влияния на агрометеорологическую обстановку. Погода позволяет поддерживать хорошие темпы уборочных работ и зяблевой обработки почвы, – уточнили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Согласно последней информации, на большинстве наблюдаемых полей у озимых зерновых культур отмечаются третий лист и всходы, идет образование узловых корней. Кущение началось на участках, которые были засеяны в основном до 10 сентября, в южных областях – до середины сентября. Отмечается, что на поздних октябрьских посевах у озимых идет прорастание зерна.
– В ближайшее время вегетация озимых культур продолжится. Условия для проведения уборочных работ будут складываться удовлетворительно, – отметили агрометеорологи.