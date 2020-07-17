Погода на выходные: преимущественно без осадков и до 29 тепла

Жителей Беларуси в выходные ожидает комфортная – теплая и без осадков погода.





В субботу 18 июля, по прогнозу Белгидрометцентра, будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем северо-восточный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью от +11 до +16 (местами +8… +10), днем от 23 до 29 градусов тепла.

В воскресенье 19 июля также будет преимущественно без осадков. «Лишь утром и днем в отдельных районах по северо-востоку республики кратковременные дожди, возможны грозы», – рассказали sb.by в Республиканском гидрометцентре. Ветер неустойчивый 3–8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха в ночные часы +8… +15, днем +23… +29.

Характер погоды практически не изменится и в начале предстоящей недели, лишь осадков станет чуть больше. В понедельник 20 июля ночью будет преимущественно без осадков, а утром и днем местами по стране прогнозируются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер неустойчивый 3–8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит по стране от +10 до +16, а днем от +22 до +29.