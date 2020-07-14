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Погода на среду: практически без осадков и от +7 до +25

В среду в Беларуси ожидается облачная погода с прояснениями, практически без осадков, сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре.


Лишь по востоку страны 15 июля прогнозируются дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. «Ветер северо-западный 5–10 м/с, по востоку порывы до 14 м/с, местами до 15–20 м/с», – проинформировали в Белгидромете. Температура воздуха ночью +7… +13, днем от +13 по востоку до +25 по западу страны. 

Такой характер погоды сохранится до конца рабочей недели. 

В четверг 16 июля будет преимущественно без осадков, лишь днем по юго-западу республики кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха в ночные часы от +8 до +13, а днем от +20 до +26.

В пятницу 17 июля кратковременные осадки ожидаются ночью по юго-западу, днем преимущественно по юго-западной половине страны кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер неустойчивый 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью по стране будет колебаться от +8 до +15, днем воздух прогреется от +20 до +27.

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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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