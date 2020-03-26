Погода на пятницу: без осадков и от -6 до +16

В Минске в пятницу ночью -4, днем +13



В Гродно -3/+12 В Бресте -2/+14 В Гомеле -1/+15 В Могилеве -2/+13 В Витебске -2/+12 По данным метеонаблюдений, в Минске 27 марта теплее всего было в 2015 году – плюс 16°С, а холоднее всего в 1952 – минус 16,6°С

осадков по республике не ожидается, сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре. «Ветер восточный ночью слабый, днем 4—9 м/с». Ночью по стране будет от 0 до -6 (местами до -8), а днем от 10 до 16 градусов тепла.

В выходные ночные морозы отступят, а днем будет так же тепло., как и в пятницу, обойдет без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4—9 м/с. Температура воздуха ночью -3… +4, днем +11… +17.ночью еще будет преимущественно без осадков, а днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 4—9 м/с, днем порывы до 14 м/с, по северо-западу местами до 15—18 м/с. Температура воздуха в ночные часы 0… +5, днем от +3 по северо-западу до +16 по юго-востоку страны.