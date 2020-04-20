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  2. Погода на 21 апреля: без осадков и от -3 до +15

Погода на 21 апреля: без осадков и от -3 до +15

В Беларуси в ближайшие дни ожидается постепенное потепление при отсутствии осадков.


Во вторник 21 апреля по республике прогнозируется переменная облачность. «Преимущественно без осадков. Ветер северный 5—10 м/с”, — сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре. Температура воздуха ночью -3… +2, местами в южных районах -4... -6, днем по стране от +9 до +15.

В Минске во вторник ночью +1, в окрестностях -2, днем +10

В Гродно+1/+13

В Бресте +1/+14

В Гомеле +1/+10

В Могилеве 0/+10

В Витебске -1/+10

По данным метеонаблюдений, в Минске 21 апреля теплее всего было в 1950 году – плюс 24,5°С, а холоднее сего в 1893 – минус 4,8°С

В последующие двое суток осадков также не прогнозируется. В среду, 22 апреля, по информации синоптиков, ожидается порывистый северо-западный ветер — 5—10 м/с, днем порывы до 14 м/с, по востоку местами до 15—18 м/с. Температура воздуха в ночные часы -1… +4, местами до -3, а днем от +9 до +16.

В четверг, 23 апреля, небольшой кратковременный дождь возможен лишь днем в отдельных районах Гомельской области. Ветер западной четверти 5—10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -3… +3, днем +10… +16, в западных районах ночью +4… +5, днем +17… +18.

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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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