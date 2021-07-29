Погода 30 июля: местами дожди и до +30 °С

, в стране ожидается переменная облачность. Ночью по восточной половине Беларуси, днем местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогнозируют грозы. В ночные и утренние часы местами будет слабый туман. Ветер западный 4–9 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +14...+20 °С, днем будет от +22 °С по северо-западу до +30 °С по юго-востоку.А теперь о прогнозе погоды в выходные., в Беларуси установится переменная облачность. Преимущественно будет без осадков, лишь днем местами по юго-западу страны синоптики обещают кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, ночью в отдельных районах по северу до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +11 °С до +18 °С, а днем от +24 °С по северо-западу до +32 °С по югу., в стране будет облачно с прояснениями. Не прячьте зонтики: на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах будут и грозы. Ветер юго-западный 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут +13...+20 °С, днем – +23...+29 °С. А по югу воздух прогреется +30...+31 °С.