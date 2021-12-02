Погода 3 декабря: снег, местами гололед и от -2 °С до +3 °С

Будет облачно с прояснениями. Местами, а утром и днем в юго-восточных районах на большей части территории пройдут осадки, в основном мокрый снег. В дневные часы в отдельных районах по юго-востоку ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега. Местами гололед, слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать 14 метров в секунду, ночью местами по северо-западу порывы до 15–18 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток составит -2... +3 °С.будет облачно с прояснениями. Местами по республике пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный, 4–9 метров в секунду. Ночью прогнозируется от -1 до -7 °С, по северу при прояснениях до -10 °С, а днем -3... +2 °С.будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью по северо-западной половине, днем на большей части территории республики пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от -1 до -7°С, по востоку при прояснениях прогнозируется до -10°С, а днем -4...+1°С.