Погода 29 октября: небольшие кратковременные дожди и до 15 градусов тепла

Будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах прогнозируется туман. Ветер будет южный 3–8 метров в секунду. Столбики термометров ночью будут колебаться в диапазоне от +3 °С до +9 °С, а днем будет 10–15 градусов со знаком плюс.В пятницу, 30 октября, преимущественно облачно. На большей части территории Беларуси – кратковременные дожди. Местами туман. Ветер неустойчивый 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +3…+8 °С, днем – +7…+12 °С.В субботу, 31 октября, облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер северо-западный 4–9 метров в секунду. Ночью прогнозируется +2…+7 °С, днем – +6…+11 °С.