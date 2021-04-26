"Поехал вместо парня, который от страха вскрыл себе вены" – ликвидатор ЧАЭС о событиях 35-летней давности

Виктор Александрович в мае 1986-го работал помощником оперативного дежурного в Октябрьском РУВД. Команду «ехать» в зону правоохранитель не получал. Все случилось спонтанно. Парень, который изначально был откомандирован ликвидировать последствия аварии, морально не выдержал… Видимо, был наслышан про опасность радиации. Чтобы избежать этой участи, решил попытаться покончить с жизнью. Вскрыл себе вены. В экстренном порядке ему нашли замену.Сейчас ликвидатору 60 лет. В момент аварии не было и 26. Он как сейчас помнит слова замполита: «Виктор ничего не теряет, у него уже есть двое деток, к тому же он член партии. Так что ему нужно съездить». И Виктор поехал…Приехали нести службу в деревню Стреличево в Хойникский район. Подразделение разместили в здании школы.Работали каждый день по двенадцать часов. Вечером отдыхали.Были и те, кто отказывался уезжать. В основном это пенсионеры. По словам Виктора Александровича, их было не переубедить. Но и понять можно. Ведь оставить родную хату, в которой прожили всю жизнь, – нелегко. К тому же они еще и не верили в опасность, которую несла авария., – рассказывает Виктор Александрович. –Днем в дежурной части не замолкали телефоны, передавали сообщения по рации. Мародеры бесстрашный народ – не боялись ни радиации, ни правоохранителей. Люди, когда уезжали из 30-километровой зоны, все оставили, и мародеры хотели на этом нажиться. Взламывали двери, заходили в дома, воровали – и продавали здоровым людям.Однако, бывало, что за мародеров принимали и местных, которые возвращались в родную деревню.Месячная командировка закончилась в конце июня. Вернулся домой, в Минск, Виктор Александрович в полпятого утра.После возвращения ликвидатор получил направление на поступление в среднюю школу милиции, так как в то время сотрудник должен был прослужить в течение пяти лет, чтобы поступать в вуз. С красным дипломом закончил среднюю школу, был зачислен в Академию МВД, затем стал сотрудников уголовного розыска, спустя время направили в Ленинский РУВД начальником криминальной милиции.Виктор Александрович рассказывает, что сразу после возвращения из зоны ему были положены льготы. К примеру, бесплатный проезд на транспорте, медпрепараты по скидке. Через несколько лет большинство льгот отменили.Когда ехали, они ничего не знали о масштабе трагедии. На фоне слухов было понимание, что опасно. А насколько опасно – неизвестно.