"Поехал вместо парня, который от страха вскрыл себе вены" – ликвидатор ЧАЭС о событиях 35-летней давности

Истории многих ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции схожи. Вопрос ехать или нет не стоял. Каждый, не задумываясь, отвечает, что есть «надо». И несмотря на опасность для здоровья, пошел бы по долгу службы. К таким относится и Виктор Богук, который отправился в зону отчуждения во второй половине мая 1986 года в составе сводного отряда ГУВД Мингорисполкома.
«Сказали, что еду в зону, за два часа до отъезда»
Виктор Александрович в мае 1986-го работал помощником оперативного дежурного в Октябрьском РУВД. Команду «ехать» в зону правоохранитель не получал. Все случилось спонтанно. Парень, который изначально был откомандирован ликвидировать последствия аварии, морально не выдержал… Видимо, был наслышан про опасность радиации. Чтобы избежать этой участи, решил попытаться покончить с жизнью. Вскрыл себе вены. В экстренном порядке ему нашли замену.
– Мне сказали, что я еду в зону, за два часа до отъезда. Дали машину руководителя подразделения ГАЗ-24 «Волга». Для того времени это была элитная машина. Мы съездили забрали выданную для командировки одежду у этого парня. Там были строительная роба, сапоги, ремень и фуражка. Все подошло, кроме сапог. Уже в этой экипировке ехали туда.
«Казалось, что люди просто уехали на пару дней в отпуск и скоро вернутся»
Сейчас ликвидатору 60 лет. В момент аварии не было и 26. Он как сейчас помнит слова замполита: «Виктор ничего не теряет, у него уже есть двое деток, к тому же он член партии. Так что ему нужно съездить». И Виктор поехал…
– Жена у меня мудрая женщина, она знала, что отказаться я не могу. Слезы у нее сдержать не получилось…слишком неожиданно все случилось. Собрала меня в дорогу, поцеловал детей и поехал.
Приехали нести службу в деревню Стреличево в Хойникский район. Подразделение разместили в здании школы.
– Школу заселяли мы, потому что приехали одними из первых. Заносили туда кровати, принадлежности для жизни. Хаотичная смена была. Более-менее наладилось все, когда приехали курсанты Академии МВД. Ситуация стабилизировалась и с формой, и с пайком. График службы урегулировался.
Работали каждый день по двенадцать часов. Вечером отдыхали.
– Помню, что стояла невыносимая жара. Кроме охраны общественного порядка косили траву, потому что малейшая искра – и все бы вспыхнуло. Обливали водой дома, дороги, чтобы сбить пыль радиоактивную. Рубли лес, делали ограждения, чтобы было наглядно понятно, что входить в зону нельзя. Выселяли людей, потому что покинули дома еще не все. Вообще, такое ощущение сложилось, что они уехали на время в отпуск и скоро вернутся. Потому что практически все осталось. Деревня просто замерла, время остановилось.
Были и те, кто отказывался уезжать. В основном это пенсионеры. По словам Виктора Александровича, их было не переубедить. Но и понять можно. Ведь оставить родную хату, в которой прожили всю жизнь, – нелегко. К тому же они еще и не верили в опасность, которую несла авария.
– Активно вывозили крупный скот. Помню, ночью как-то коровы проломили ограду, и мы их загоняли назад, чтобы те не зашли в радиационную зону, – рассказывает Виктор Александрович. – Поразило то, сколько домашних животных осталось. Люди уезжали и бросали их. Они ходили искали еду. Мы старались их подкармливать хлебом из своего сухпайка. А сухпаек состоял из банки тушенки на двоих, куска хлеба и воды.
«Выносили телевизоры, радиолы и даже закатки с кладовок»
Днем в дежурной части не замолкали телефоны, передавали сообщения по рации. Мародеры бесстрашный народ – не боялись ни радиации, ни правоохранителей. Люди, когда уезжали из 30-километровой зоны, все оставили, и мародеры хотели на этом нажиться. Взламывали двери, заходили в дома, воровали – и продавали здоровым людям.
– Замков на домах не было, это было не принято. Люди документы обычно носили с собой. И вот мародеры пользовались этим. Выносили телевизоры, радиолы, велосипеды, продукты питания – много чего осталось в кладовках у людей.
Однако, бывало, что за мародеров принимали и местных, которые возвращались в родную деревню.
– Приезжали на велосипеде, говорили, что забыли что-то. Мы проверяли паспорт, если действительно прописан в этом доме, то отпускали. Однако если прописки нет, значит, мародер. Их мы передавали уже в специальную службу.
«Жена не поверила, что приехал»
Месячная командировка закончилась в конце июня. Вернулся домой, в Минск, Виктор Александрович в полпятого утра.
– Постучал жене в окошко, она посмотрела на меня и отвернулась. Говорит потом, думала опять приснилось.
После возвращения ликвидатор получил направление на поступление в среднюю школу милиции, так как в то время сотрудник должен был прослужить в течение пяти лет, чтобы поступать в вуз. С красным дипломом закончил среднюю школу, был зачислен в Академию МВД, затем стал сотрудников уголовного розыска, спустя время направили в Ленинский РУВД начальником криминальной милиции.
Виктор Александрович рассказывает, что сразу после возвращения из зоны ему были положены льготы. К примеру, бесплатный проезд на транспорте, медпрепараты по скидке. Через несколько лет большинство льгот отменили.
Когда ехали, они ничего не знали о масштабе трагедии. На фоне слухов было понимание, что опасно. А насколько опасно – неизвестно.
– Мы знали, что йод надо пить, и все. Утверждение, что радиация незаметна, было ошибочным. Она была ощутима. Голова болела, сонливость, постоянно как будто комок в горле. Сказать, что здоровье подкосилось после командировки – вроде нет. Врачи говорят, все возрастное. Но многих, с кем мы ездили, уже нет в живых…
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"Поехал вместо парня, который от страха вскрыл себе вены" – ликвидатор ЧАЭС о событиях 35-летней давности
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