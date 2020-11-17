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Подведены итоги подготовки Вооруженных Сил в 2019/2020 учебном году

Сегодня в Генеральном штабе Вооруженных Сил были подведены итоги подготовки ВС по предназначению в 2019/2020 учебном году, сообщается на официальном сайте оборонного ведомства нашей страны.


Говоря об управленческой деятельности должностных лиц штабов всех степеней, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны генерал-майор Александр Вольфович отметил, что Генеральным штабом ВС обеспечено решение всех наиболее важных задач в завершающемся учебном году:

– Прежде всего достойно решены задачи стратегического планирования обороны Республики Беларусь, планирования применения Вооруженных Сил. Совместно с российскими коллегами уточнен ряд вопросов, связанных с применением региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации.

По-прежнему приоритетным направлением была проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил. Созданная система поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил показала свою эффективность. Об этом, как подчеркнул начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, свидетельствуют положительные результаты множества проведенных проверок, проходивших в этом учебном году, в том числе – и внезапных. Ни одна из в/ч не оценена неудовлетворительно. Это большое достижение и важный итог работы Генерального штаба Вооруженных Сил и штабов всех степеней.

Александр Вольфович также отметил эффективную работу органов военного управления по строительству и развитию Вооруженных Сил. Проведена большая работа по детальному планированию вопросов, связанных со строительством и развитием ВС на ближайшие пять лет.

Решена такая важная задача центральных органов военного управления, как подготовка подчиненных органов управления и войск к решению задач по предназначению. Было отмечено эффективное проведение в течение года более 80 мероприятий оперативной подготовки. Как примеры успешной управленческой деятельности были упомянуты подготовка и проведение комплексного учения с разнородными силами в рамках завершения второго этапа проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил, во время которого было задействовано много сил и средств различных родов войск. Все привлекаемые специалисты со своими задачами справились в первую очередь благодаря органам военного управления, ведь от них зависит успешное решение задач.


В ряду совместных мероприятий подготовки высоко оценены результаты совместного белорусско-российского оперативно-тактического учения «Славянское братство –2020», которое прошло в два этапа на различных полигонах Беларуси с высадкой парашютно-десантных подразделений вооруженных сил обеих стран. Проведено учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство –2020». Александр Вольфович также отметил качественную подготовку и проведение стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020», которое прошло на территории РФ с участием белорусских военнослужащих. Был высоко оценен уровень слаженности и обученности как участников, так и органов военного управления, привлекаемых на это учение.

В целом деятельность Генерального штаба Вооруженных Сил и штабов всех степеней оценена как результативная.

Говоря о новом учебном годе, Александр Вольфович отметил, что следующий год в ВС определен как год боевой готовности:

– Термин «боевая готовность» носит комплексный характер, поэтому нами будут охвачены все сферы деятельности войск. Прежде всего будут продолжены вопросы, связанные с проверкой боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил и повседневной жизнедеятельностью войск.


Будет завершено планирование на среднесрочную перспективу строительства и развития Вооруженных Сил в целом и их функциональных систем. Продолжится их оснащение новыми и модернизированными образцами ВВСТ.

Органам военного управления предстоит сосредоточить усилия на подготовке и проведении совместного с Вооруженными Силами Российской Федерации стратегического учения «Запад-2021» на территории Беларуси.

Предусмотрена в наступающем учебном году реализация и других важных мероприятий государственного масштаба. Одним из них станет проведение парада войск Минского гарнизона в ознаменование Дня Независимости Беларуси.

В завершение своего выступления Александр Вольфович выразил уверенность в том, что в следующем учебном году Генеральный штаб Вооруженных Сил и штабы всех степеней справятся со всеми возложенными на них задачами так же достойно.

По результатам года в ходе подведения итогов в Генеральном штабе Вооруженных Сил был поощрен ряд офицеров органов военного управления различных уровней.

Фото: Министерство обороны
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