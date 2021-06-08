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Подведены итоги конкурса на лучший логотип Года народного единства

Стали известны итоги открытого дистанционного конкурса на лучший символ (логотип) Года народного единства. Компетентным жюри, в составе которого известные художники и дизайнеры, определен победитель, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство информации.

Архивное фото

На конкурс было подано 104 заявки, представлены 174 работы и авторские концепции. Каждая по-своему интересна. Лучшей была признана работа "Мы" Виталия Ортюха – дизайнера, автора талисмана проходившего в Минске чемпионата мира по хоккею 2014 года.

Заявленный на конкурс логотип выполнен с использованием элементов белорусского орнамента, преобладает оттенок василька – одного из символов нашей страны. Слоган работы: "Каждый из нас – часть единого целого, одного большого "МЫ" – белорусского народа". 
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Фото: Александр КУШНЕР
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