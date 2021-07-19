Индийский совет медицинских исследований сообщил об эффективности против мутации COVID-19 "Дельта" всех используемых в стране препаратов от коронавирусной инфекции. В перечень вошел и "Спутник V", информирует РИА Новости.
– Да, существующие вакцины эффективны против варианта "Дельта" согласно исследованиям, проведенным ICMR по этому вопросу, – цитирует руководителя оперативной исследовательской группы по вопросам COVID-19 Н.К. Арору агентство ANI.
В настоящий момент жителей Индии можно вакцинировать с помощью трех препаратов против COVID-19: индийского варианта "оксфордской" вакцины, получившего название CoviShield, местной Covaxin и российского "Спутник V".
Общее число людей, получивших положительный результат теста на коронавирус в Индии, составляет 31 144 229. Всего инфекция унесла жизни 414 108 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
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Подтверждена эффективность вакцины "Спутника V" против "Дельта"-штамма
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