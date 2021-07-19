Подтверждена эффективность вакцины "Спутника V" против "Дельта"-штамма

– цитируетагентство ANI.В настоящий момент жителей Индии можно вакцинировать с помощью трех препаратов против COVID-19: индийского варианта "оксфордской" вакцины, получившего название CoviShield, местной Covaxin и российского "Спутник V".Общее число людей, получивших положительный результат теста на коронавирус в Индии, составляет 31 144 229. Всего инфекция унесла жизни 414 108 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.