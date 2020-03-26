Подписаны учредительные документы о создании открытого парламентского клуба «Парламентский меридиан»

В Доме прессы состоялось подписание учредительных документов о создании открытого парламентского клуба «Парламентский меридиан». Данный общественный совет создан при Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей.

Как отмечают организаторы, целью клуба является создание дискуссионной площадки для анализа текущей геополитической ситуации и выработки сценариев будущего. По словам председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрея Савиных, среди приоритетных задач взаимодействие депутатского корпуса и экспертного сообщества, а также стратегическое планирование международной деятельности Парламента:

— Нам крайне важно определиться с основными понятиями и смыслами. В том числе с тем, какое общество мы создаем, по каким моделям и направлениям будет развиваться наша страна, а также с какими проблемами и вызовами мы можем сталкиваться на этом пути. И мы должны отдавать себе отчет, что эти вызовы бывают самые разнообразные. Поэтому необходима площадка, на которой мы сможем все это свободно обсуждать.

Председатель правления ОО «Белорусский союз журналистов» Андрей Кривошеев подчеркнул важность совместной работы:

— Немного перефразирую известное выражение — скажу, что белорусский Парламент — это место для дискуссий. Мы рады участвовать в таких обсуждениях совместно с депутатами. Такая работа принципиально важна для БСЖ. Поэтому мы мгновенно откликнулись на поступившие предложения создать такой клуб.

Что интересно, клуб планирует проводить как открытые встречи, так и встречи в модном формате Chatham House. Он предусматривает, что участники дискуссии и журналисты вправе использовать полученную информацию, но при этом ни фамилия, ни принадлежность участника не разглашаются. Это позволяет повысить уровень дискуссии.