Подписано соглашение для развития транспортной привлекательности между Беларусью и Китаем

Сегодня в Минске генеральный директор РУП «Белтаможсервис» и председатель концерна «Белгоспищепром» для развития транспортной привлекательности между Беларусью и Китаем подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве. Документ придаст импульс белорусско-китайским отношениям. Его главные цели – увеличение объемов экспортируемой пищевой продукции, содействие развитию экспортных и транзитных перевозок, а также снижение затрат, сообщил председатель концерна «Белгоспищепром» Анатолий Бубен.
– Уверен, что это позволит упростить логистику и удешевить продукцию, а главное – открыть новые рынки для продажи своей продукции, выпускаемой на предприятиях концерна «Белгоспищепром». Основная ориентация – китайский рынок. Сегодня мы более чем в два раза увеличили объем экспорта в Китай. Будут формироваться эшелоны здесь и отправляться на китайский рынок. В Беларуси эту услугу нам окажет «Белтаможсервис». Мы просматривали различные пути доставки продукции на китайский рынок, и дешевле чем железнодорожным транспортом вариантов нет.
В свою очередь генеральный директор РУП "Белтаможсервис" Вадим Бабарикин сообщил, что первые поставки в соответствии с подписанным соглашением уже прорабатываются.
– Сегодня самое главное для клиента – это полный комплекс услуг "от двери до двери". Чем меньше посредников, тем, соответственно, интересней любой компании работать с нашими товарами. Мы сегодня работаем и над консолидацией товара, и обеспечиваем полное оформление и сопровождение. И на всей территории движения товара и до конечной точки (заказчика) "Белтаможсервис" будет выполнять все функции по оформлению и сопровождению продукции. Мы отслеживаем полностью движение груза, даем полную информацию, в какой точке мира находится товар. Мы не только рассматриваем железную дорогу, но и морские, сухопутные и авиаперевозки.
Также Вадим Бабарикин сообщил, что кроме Китая рассматриваются варианты поставок в ЕС и Азию.
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Подписано соглашение для развития транспортной привлекательности между Беларусью и Китаем
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Фото: Владислав СЫЧЕВИЧ