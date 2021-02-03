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Источник: Газета «Рэспублiка»
Газета «Рэспублiка»

Как к 2025 году в стране изменится концепция переработки твердых коммунальных отходов

Подойти к проблеме пластично

Система обращения с твердыми коммунальными отходами в стране постоянно совершенствуется. За последние пять лет значительно расширена и модернизирована система раздельного сбора, сортировки ТКО и заготовки ВМР. Создано производство по переработке батареек, ведется работа по производству и использованию топлива из коммунальных отходов для цементных заводов (RDF-топлива). Результат такой комплексной работы — использование ТКО за 2020 год на 25 процентов от объема образования. В 2025 году использование ТКО планируется на уровне 64 процентов. Об этом говорится в проекте Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021—2025 годы. Как будет организована работа с ТКО на ближайшую пятилетку, мы поговорили с начальником управления государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» Анатолием Шагуном.

— Анатолий Васильевич, если говорить об обращении с коммунальными отходами за последние пять лет, то как изменилась ситуация в этой области?

— Объемы сбора вторичных материальных ресурсов за пять лет выросли в целом на 35 процентов. Уровень использования твердых коммунальных отходов увеличился в 1,6 раза и достиг в прошлом году 25 процентов от объема их образования. Значительно модернизирована материально-техническая база организаций, осуществляющих обращение с ТКО. В эксплуатацию введены мусоросортировочные заводы в Гродно и Минске. Завершено строительство и ведутся пусконаладочные работы на мусоросортировочном заводе в Витебске и на объекте по использованию топлива из ТКО (RDF-топлива) при производстве цемента в ОАО «Красносельскстройматериалы». В стадии реализации находится проект по производству RDF-топлива на Гродненском мусоросортировочном заводе. Завершено проектирование мусоросортировочного завода для Бобруйска, разрабатывается проектно-сметная документация на семь объектов сортировки и использования ТКО.

— Сколько в прошлом году собрано тонн ВМР?

— В 2020 году объем собранных вторичных материальных ресурсов составил 789,89 тысячи тонн. Это больше, чем в 2019 году, когда собрано 765,4 тысячи тонн. Больше всего сбор ВМР вырос в Витебской области.

— Мы говорим о сборе вторичных материальных ресурсов. Не могу не спросить о мерах по снижению применения пластика. Какие они в нашей стране?

— С 1 января введен запрет на использование и продажу одноразовой пластиковой посуды в объектах общественного питания. Запрет распространяется на палочки для размешивания напитков, чашки и стаканы, тарелки, трубочки (соломинки) для напитков, упаковку для продукции общественного питания и пищевых продуктов — контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки. Исключение — упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий. Поэтапно увеличены размеры экологического сбора для производителей и поставщиков полимерной упаковки — с января 360 рублей за тонну. При этом для производителей и поставщиков биоразлагаемой упаковки размер платы снижен в два раза — с 1 апреля 2020 года с 180 до 90 рублей за тонну.

В прошлом году объем собранных ВМР составил 789,89 тысячи тонн.

Также в объектах торговли различного формата предусмотрено обязательное наличие безалкогольных напитков в стеклянной таре, а также бумажных пакетов, одноразовой посуды и столовых приборов из бумаги, минимизировано количество разновидностей пластиковых пакетов и посуды из пластика.

— Какая еще работа проводится?

— По разработке ряда госстандартов на основе международных и европейских стандартов в области установления требований к экологически безопасной (в том числе биоразлагаемой) упаковке и методам ее испытаний. В связи с проводимыми работами по переходу на производство упаковки из биоразлагаемых материалов в первую очередь начаты разработка стандартов, обеспечивающих подтверждение биоразлагаемости производимой упаковки, а также создание лаборатории по ее испытаниям и национальной системы оценки биоразлагаемых материалов и упаковок по международным правилам и нормам.

Кроме того, предусмотрена разработка стандартов на многооборотную упаковку, повторно переработанные пластмассы, на стеклянную и бумажную упаковку.

Отходы пластика превращаются в новую упаковку, пластмассовые изделия для дома и строительные товары.

Беларусью инициировано внесение изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» в части ограничения использования поливинилхлоридных этикеток на упаковке из полиэтилентерефталата, легких фасовочных полиэтиленовых пакетов в объектах розничной торговли, потребительской упаковки для пищевой продукции из вспененного полистирола, оксоразлагаемых добавок при производстве упаковки.

— Какие мощности в стране по переработке полимерных отходов?

— В Беларуси работают 17 крупных переработчиков отходов пластика и еще более 70 небольших предприятий. Полученные из отходов пластика полуфабрикаты используют для производства новой упаковки, пластмассовых изделий для дома, сада и огорода, строительных товаров. На эти предприятия отходы пластика поступают со всех районов страны после сортировки на сортировочных линиях или мусоросортировочных заводах.

— Какой процент коммунальных отходов сегодня используется?

— Уровень использования ТКО за 2020 год составил 25 процентов от объема образования. На 2021 год планируется увеличить использование до 27 процентов.

Использованный пластик сортируется на специализированных линиях.
— Какие планы на следующую пятилетку?

— В 2025 году использование ТКО от общего объема их образования планируется на уровне 64 процентов. Чтобы достичь этой цифры, ведется работа не только над увеличением сбора традиционных видов ВМР, но и над внедрением технологий обработки органической части коммунальных отходов (компостирование) и производства и использования RDF-топлива.

Планируется создать 16 региональных объектов по сортировке и использованию ТКО и полигонов для их захоронения. Это позволит сортировать практически все коммунальные отходы и использовать из них не только традиционные вторичные материальные ресурсы — стекло, бумагу, пластик, — но и производить топливо для цементных заводов и котельных, а также компостировать и использовать органическую часть. Также в планах — создать объект по энергетическому использованию отходов в Минске. Это позволит снизить объемы захоронения ТКО на 10—15 процентов в масштабах страны и импорта природного газа на 115 млн кубических метров в год.

misnik@sb.by
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