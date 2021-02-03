Как к 2025 году в стране изменится концепция переработки твердых коммунальных отходов

— С 1 января введен запрет на использование и продажу одноразовой пластиковой посуды в объектах общественного питания. Запрет распространяется на палочки для размешивания напитков, чашки и стаканы, тарелки, трубочки (соломинки) для напитков, упаковку для продукции общественного питания и пищевых продуктов — контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки. Исключение — упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий. Поэтапно увеличены размеры экологического сбора для производителей и поставщиков полимерной упаковки — с января 360 рублей за тонну. При этом для производителей и поставщиков биоразлагаемой упаковки размер платы снижен в два раза — с 1 апреля 2020 года с 180 до 90 рублей за тонну.







В прошлом году объем собранных ВМР составил 789,89 тысячи тонн.



Кроме того, предусмотрена разработка стандартов на многооборотную упаковку, повторно переработанные пластмассы, на стеклянную и бумажную упаковку.





Отходы пластика превращаются в новую упаковку, пластмассовые изделия для дома и строительные товары.



— Уровень использования ТКО за 2020 год составил 25 процентов от объема образования. На 2021 год планируется увеличить использование до 27 процентов.





Использованный пластик сортируется на специализированных линиях.

Использованный пластик сортируется на специализированных линиях.

— Объемы сбора вторичных материальных ресурсов за пять лет выросли в целом на 35 процентов. Уровень использования твердых коммунальных отходов увеличился в 1,6 раза и достиг в прошлом году 25 процентов от объема их образования. Значительно модернизирована материально-техническая база организаций, осуществляющих обращение с ТКО. В эксплуатацию введены мусоросортировочные заводы в Гродно и Минске. Завершено строительство и ведутся пусконаладочные работы на мусоросортировочном заводе в Витебске и на объекте по использованию топлива из ТКО (RDF-топлива) при производстве цемента в ОАО «Красносельскстройматериалы». В стадии реализации находится проект по производству RDF-топлива на Гродненском мусоросортировочном заводе. Завершено проектирование мусоросортировочного завода для Бобруйска, разрабатывается проектно-сметная документация на семь объектов сортировки и использования ТКО.— В 2020 году объем собранных вторичных материальных ресурсов составил 789,89 тысячи тонн. Это больше, чем в 2019 году, когда собрано 765,4 тысячи тонн. Больше всего сбор ВМР вырос в Витебской области.Также в объектах торговли различного формата предусмотрено обязательное наличие безалкогольных напитков в стеклянной таре, а также бумажных пакетов, одноразовой посуды и столовых приборов из бумаги, минимизировано количество разновидностей пластиковых пакетов и посуды из пластика.— По разработке ряда госстандартов на основе международных и европейских стандартов в области установления требований к экологически безопасной (в том числе биоразлагаемой) упаковке и методам ее испытаний. В связи с проводимыми работами по переходу на производство упаковки из биоразлагаемых материалов в первую очередь начаты разработка стандартов, обеспечивающих подтверждение биоразлагаемости производимой упаковки, а также создание лаборатории по ее испытаниям и национальной системы оценки биоразлагаемых материалов и упаковок по международным правилам и нормам.Беларусью инициировано внесение изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» в части ограничения использования поливинилхлоридных этикеток на упаковке из полиэтилентерефталата, легких фасовочных полиэтиленовых пакетов в объектах розничной торговли, потребительской упаковки для пищевой продукции из вспененного полистирола, оксоразлагаемых добавок при производстве упаковки.— В Беларуси работают 17 крупных переработчиков отходов пластика и еще более 70 небольших предприятий. Полученные из отходов пластика полуфабрикаты используют для производства новой упаковки, пластмассовых изделий для дома, сада и огорода, строительных товаров. На эти предприятия отходы пластика поступают со всех районов страны после сортировки на сортировочных линиях или мусоросортировочных заводах.— В 2025 году использование ТКО от общего объема их образования планируется на уровне 64 процентов. Чтобы достичь этой цифры, ведется работа не только над увеличением сбора традиционных видов ВМР, но и над внедрением технологий обработки органической части коммунальных отходов (компостирование) и производства и использования RDF-топлива.Планируется создать 16 региональных объектов по сортировке и использованию ТКО и полигонов для их захоронения. Это позволит сортировать практически все коммунальные отходы и использовать из них не только традиционные вторичные материальные ресурсы — стекло, бумагу, пластик, — но и производить топливо для цементных заводов и котельных, а также компостировать и использовать органическую часть. Также в планах — создать объект по энергетическому использованию отходов в Минске. Это позволит снизить объемы захоронения ТКО на 10—15 процентов в масштабах страны и импорта природного газа на 115 млн кубических метров в год.