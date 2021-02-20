Андрей МУКОВОЗЧИК

Может, еще кто и не знает, так вот: у меня вышла первая художественная книга называется «Революция мокрых штанов». С иллюстрациями Олега Карповича. Она уже должна быть во всех книжных магазинах страны, спрашивайте, если что.
Идея издания принадлежит министру информации, а ему и ей (идее) немедленно оказал все возможное содействие наш главный редактор. И книга была презентована на XXVIII международной книжной выставке-ярмарке. Где и произошли два забавных и поучительных случая.
Суббота. В центре большого зала «Ромашки» заканчивает свое выступление девочка-солистка – и директор издательства «Беларусь» должен представить меня. А радиомикрофона нет. Он «потерялся», отворачивая лица, сказали звукачи. Затем – немедленно после моего выступления – «нашелся».
Так вот: двадцать лет своей жизни я еженедельно работал с самыми разными звукорежиссерами и операторами. И точно знаю: звукач может потерять сценарий, гонорар, себя, совесть – но не радиомикрофон. Даже вероятность потери звукачом слуха – выше. То есть они так решили поиграть в «диджэив перамен».
Я, кстати, потом видел их мокрые затылки, еще более влажные, чем штаны. Они нервничали, они готовились, они типа делали «акцыю». А никто и не заметил: даже не подозревая, что это была «акцыя», я спокойно поговорил с собравшимися без микрофона. Ответил на все вопросы. И подписал книжки, которые в тот день сразу и закончились.
Короче говоря, легли совсем не на амбразуру и не той грудью. А общество не заметило «подзвігу» и, переступив, прошло дальше. Так что название книги подтвердилось прямо на выставке: вот такие они и есть, р-рэвалюцыанэры в мокрых штанах.
Заметьте, что при этом такие продолжают своими раскормленными профессионально мягкими задами сидеть на государственной службе. В том самом государстве, которое так отважно ни-на-видют. Видимо, считают, что их подвижничество на поприще экономического подрыва благосостояния страны (от зарплат с премиями не отказываться же?) будет по достоинству оценено.
Я вот тоже полагаю, что надо оценить пацанов. По достоинству. Для чего и обращаюсь к их начальству: они у вас «потеряшки». Так на кой они вам нужны? И выглядят они неважно, людям же видно.
А затем к стенду подошел человек из Академии МВД. И купил сразу десяток книг, сказав: «Полагаю, они должны быть на каждом факультете». Чем несказанно меня порадовал.
Ведь книга моя составлена из самых важных опубликованных в 2020-м году статей. Не правленых, не дописанных – а какими они были в момент выхода газеты. И по задумке сборник представляет собой зафиксированную хронологию года, который, убежден, войдет в историю нашей страны.
Чтобы каждый – и особенно это важно для курсантов, студентов, старших школьников и идеологических работников – в любой момент мог документально вспомнить, что происходило, скажем, в феврале или апреле. Какие темы волновали общество в начале июня и в его середине. Что больше всего – буквально по неделям – обсуждали в Беларуси в октябре и в ноябре.
Гораздо легче будет понимать, анализировать, сравнивать и делать выводы. А этим обязательно надо заняться каждому патриоту Беларуси, если не прямо сейчас, то потом.
Вот только, сказал человек из органов, название вашей книги мне не нравится. Почему же? Вы над ними смеетесь, а ведь там «зашиты» гораздо более опасные вещи. К которым и относится нужно серьезно.
И я согласился. Глядя в мокрые спины неудавшихся «диджеив перамен», через силу обслуживающих важное информационное мероприятие государственного значения. И еле сдерживая улыбку. Но об этом, подумал я, пусть рассказывает умный преподаватель, докладывает разбирающийся в тонкостях лектор и разжевывает учитель-патриот. Материала в книге для таких целей – хватит.
А название пусть остается прежним. Потому что не удалась им ни «женская» революция, ни «босоногая», ни «белоцепкальная». Не случилась «ни роз, ни тюльпанов, ни даже васильков». А вот обмоченные всенародно штаны мы не только видели, но еще и сейчас продолжаем лицезреть.
Если у тебя сфинктер, простите, слабый, то и убеждения не могут быть крепкими, так не бывает, это вам даже «белый халат» скажет. А без убеждений ни патриотом быть, ни родину защищать, ни страну вперед двигать нельзя.
К тому же, если уж всерьез говорить о годе единения, название книги дает рецепт, как поступить тем, кто – нечаянно. Не утерпел. Вместе со всеми, так сказать, за компанию оконфузился. Отойдите в сторону, приведите себя в порядок, переоденьтесь – и когда станете похожими на обычных, аккуратных и чистоплотных, белорусов – возвращайтесь.
Кроме, конечно, «диджэеу перамен» - таких с нетерпением ждут в Литве. Чтобы сначала дать возможность публично «уйти в айти», а потом тихо и приватно переучить в курьеров по доставке. Литовцы, говорят, в последнее время брезгуют этим заниматься, потому как кандидатов понаехало достаточно.
Еще раз спасибо всем причастным (и даже неудачным злопыхателем) к появлению книги «Революция мокрых штанов». Она должна быть во всех книжных магазинах страны, если нет – допечатаем, так думаю.
Уж простите, накипело.
muovoz@sb.by
https://t.me/nakipelo_by
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