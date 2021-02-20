Андрей МУКОВОЗЧИК

Может, еще кто и не знает, так вот: у меня вышла первая художественная книга называется «Революция мокрых штанов». С иллюстрациями Олега Карповича. Она уже должна быть во всех книжных магазинах страны, спрашивайте, если что.Идея издания принадлежит министру информации, а ему и ей (идее) немедленно оказал все возможное содействие наш главный редактор. И книга была презентована на XXVIII международной книжной выставке-ярмарке. Где и произошли два забавных и поучительных случая.Суббота. В центре большого зала «Ромашки» заканчивает свое выступление девочка-солистка – и директор издательства «Беларусь» должен представить меня. А радиомикрофона нет. Он «потерялся», отворачивая лица, сказали звукачи. Затем – немедленно после моего выступления – «нашелся».Так вот: двадцать лет своей жизни я еженедельно работал с самыми разными звукорежиссерами и операторами. И точно знаю: звукач может потерять сценарий, гонорар, себя, совесть – но не радиомикрофон. Даже вероятность потери звукачом слуха – выше. То есть они так решили поиграть в «диджэив перамен».Я, кстати, потом видел их мокрые затылки, еще более влажные, чем штаны. Они нервничали, они готовились, они типа делали «акцыю». А никто и не заметил: даже не подозревая, что это была «акцыя», я спокойно поговорил с собравшимися без микрофона. Ответил на все вопросы. И подписал книжки, которые в тот день сразу и закончились.Короче говоря, легли совсем не на амбразуру и не той грудью. А общество не заметило «подзвігу» и, переступив, прошло дальше. Так что название книги подтвердилось прямо на выставке: вот такие они и есть, р-рэвалюцыанэры в мокрых штанах.Заметьте, что при этом такие продолжают своими раскормленными профессионально мягкими задами сидеть на государственной службе. В том самом государстве, которое так отважно ни-на-видют. Видимо, считают, что их подвижничество на поприще экономического подрыва благосостояния страны (от зарплат с премиями не отказываться же?) будет по достоинству оценено.Я вот тоже полагаю, что надо оценить пацанов. По достоинству. Для чего и обращаюсь к их начальству: они у вас «потеряшки». Так на кой они вам нужны? И выглядят они неважно, людям же видно.А затем к стенду подошел человек из Академии МВД. И купил сразу десяток книг, сказав: «Полагаю, они должны быть на каждом факультете». Чем несказанно меня порадовал.Ведь книга моя составлена из самых важных опубликованных в 2020-м году статей. Не правленых, не дописанных – а какими они были в момент выхода газеты. И по задумке сборник представляет собой зафиксированную хронологию года, который, убежден, войдет в историю нашей страны.Чтобы каждый – и особенно это важно для курсантов, студентов, старших школьников и идеологических работников – в любой момент мог документально вспомнить, что происходило, скажем, в феврале или апреле. Какие темы волновали общество в начале июня и в его середине. Что больше всего – буквально по неделям – обсуждали в Беларуси в октябре и в ноябре.Гораздо легче будет понимать, анализировать, сравнивать и делать выводы. А этим обязательно надо заняться каждому патриоту Беларуси, если не прямо сейчас, то потом.Вот только, сказал человек из органов, название вашей книги мне не нравится. Почему же? Вы над ними смеетесь, а ведь там «зашиты» гораздо более опасные вещи. К которым и относится нужно серьезно.И я согласился. Глядя в мокрые спины неудавшихся «диджеив перамен», через силу обслуживающих важное информационное мероприятие государственного значения. И еле сдерживая улыбку. Но об этом, подумал я, пусть рассказывает умный преподаватель, докладывает разбирающийся в тонкостях лектор и разжевывает учитель-патриот. Материала в книге для таких целей – хватит.А название пусть остается прежним. Потому что не удалась им ни «женская» революция, ни «босоногая», ни «белоцепкальная». Не случилась «ни роз, ни тюльпанов, ни даже васильков». А вот обмоченные всенародно штаны мы не только видели, но еще и сейчас продолжаем лицезреть.Если у тебя сфинктер, простите, слабый, то и убеждения не могут быть крепкими, так не бывает, это вам даже «белый халат» скажет. А без убеждений ни патриотом быть, ни родину защищать, ни страну вперед двигать нельзя.К тому же, если уж всерьез говорить о годе единения, название книги дает рецепт, как поступить тем, кто – нечаянно. Не утерпел. Вместе со всеми, так сказать, за компанию оконфузился. Отойдите в сторону, приведите себя в порядок, переоденьтесь – и когда станете похожими на обычных, аккуратных и чистоплотных, белорусов – возвращайтесь.Кроме, конечно, «диджэеу перамен» - таких с нетерпением ждут в Литве. Чтобы сначала дать возможность публично «уйти в айти», а потом тихо и приватно переучить в курьеров по доставке. Литовцы, говорят, в последнее время брезгуют этим заниматься, потому как кандидатов понаехало достаточно.Еще раз спасибо всем причастным (и даже неудачным злопыхателем) к появлению книги «Революция мокрых штанов». Она должна быть во всех книжных магазинах страны, если нет – допечатаем, так думаю.Уж простите, накипело.