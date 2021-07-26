Самолет "Белавиа", следующий по маршруту Минск – Анталья, прибыл в Москву. Об этом сообщает ОНТ.
По сообщению источника ТАСС, борт осуществил штатную посадку в аэропорту Домодедово.
Напомним, самолет Boeing 737, который летел из Минска в Анталию рейсом "Белавиа" BRU9215, подал сигнал бедствия над Белгородской областью. Изначально борт направлялся в Воронеж, где планировалась его вынужденная посадка, однако впоследствии пилот изменил курс на Москву.
Ранее сообщалось о том, что на борту авиалайнера находится 204 человека. По уточненным данным, количество пассажиров 207.
Опубликовано:
3981
Подавший сигнал бедствия самолет "Белавиа" приземлился в Москве
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter