Подарок от белорусского народа и Президента Беларуси – в Воронежской области открыли новую школу

Торжественная церемония открытия школы на 520 мест, построенной специалистами из Беларуси, прошла сегодня в поселке Стрелица Семилукского района Воронежской области. Об этом сообщает БЕЛТА.
Мероприятие стало знаковым. На открытии присутствовали вице-спикер Госдумы России Алексей Гордеев, посол Беларуси в России Владимир Семашко, губернатор Воронежской области Александр Гусев.
– Эта школа – настоящий подарок от белорусского народа, Президента и Правительства Беларуси, – отметил Алексей Гордеев. – Использовали белорусский кредит и белорусские мощности прямо ко времени – к 1 сентября. Построена настоящая красавица школа.
А чтобы территория вокруг нового учебного учреждения была всегда ухоженной, по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Русый передал в дар школе трактор Belarus со всем необходимым для транспортного средства коммунальным оборудованием.
– Отличный объект, сделано все с душой и качественно, – похвалил генерального подрядчика – ОАО "Строительный трест № 12" Могилева – губернатор. – В нем вскоре появится один важный элемент – музей белорусско-российской дружбы. И эту дружбу не смогут разрушить никакие невзгоды.
Посол Владимир Семашко поздравил местных жителей с открытием нового учреждения образования и сказал, что школа была возведена в рекордные сроки – на все работы потребовалось меньше года. Он заявил, что белорусские специалисты построят в регионе еще несколько подобных объектов. Подтверждением его слов стала еще одна церемония, прошедшая в этот же день: члены белорусской делегации заложили памятный знак на месте предстоящего возведения нового здания школы в райцентре Семилуки.
Образовательное учреждение в Стрелице не только построили белорусы – его профинансировало кредитными ресурсами ОАО "Банк развития Республики Беларусь". Такая схема оказалась выгодна обеим сторонам. Россияне получили стабильное финансирование и двухлетнюю отсрочку платежей, а также высокое качество работ за приемлемую стоимость. Выгода же белорусской стороны в том, что выдаваемый ею кредит является связанным рядом условий, а именно: обязательным участием в строительстве белорусских компаний, которые получат свою прибыль, поставками белорусских стройматериалов и оборудования. Планируется, что подобная схема будет применяться и при возведении иных социальных объектов с участием белорусов в Воронежской области.