Подарок от белорусского народа и Президента Беларуси – в Воронежской области открыли новую школу

Мероприятие стало знаковым. На открытии присутствовали вице-спикер Госдумы России Алексей Гордеев, посол Беларуси в России Владимир Семашко, губернатор Воронежской области Александр Гусев.– отметил Алексей Гордеев.А чтобы территория вокруг нового учебного учреждения была всегда ухоженной, по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Русый передал в дар школе трактор Belarus со всем необходимым для транспортного средства коммунальным оборудованием.– похвалил генерального подрядчика – ОАО "Строительный трест № 12" Могилевагубернатор.Посол Владимир Семашко поздравил местных жителей с открытием нового учреждения образования и сказал, что школа была возведена в рекордные сроки – на все работы потребовалось меньше года. Он заявил, что белорусские специалисты построят в регионе еще несколько подобных объектов. Подтверждением его слов стала еще одна церемония, прошедшая в этот же день: члены белорусской делегации заложили памятный знак на месте предстоящего возведения нового здания школы в райцентре Семилуки.Образовательное учреждение в Стрелице не только построили белорусы – его профинансировало кредитными ресурсами ОАО "Банк развития Республики Беларусь". Такая схема оказалась выгодна обеим сторонам. Россияне получили стабильное финансирование и двухлетнюю отсрочку платежей, а также высокое качество работ за приемлемую стоимость. Выгода же белорусской стороны в том, что выдаваемый ею кредит является связанным рядом условий, а именно: обязательным участием в строительстве белорусских компаний, которые получат свою прибыль, поставками белорусских стройматериалов и оборудования. Планируется, что подобная схема будет применяться и при возведении иных социальных объектов с участием белорусов в Воронежской области.