Под Скиделем Mercedes выехал на встречку – три человека погибли

Авария произошла около трех часов ночи в пятницу 24 июля, сообщили в пресс-службе МВД.





По предварительной информации, на ремонтируемом участке трассы М6 под Скиделем 32-летний водитель "Мерседеса" выехал на встречную полосу и врезался в фуру.





"От удара "Мерседес" загорелся. В салоне находились четверо молодых людей. Трое из них скончались на месте", – проинформировали в МВД. Находившаяся на пассажирском месте девушка доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, спасатели и медики.