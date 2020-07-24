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  2. Под Скиделем Mercedes выехал на встречку – три человека погибли

Под Скиделем Mercedes выехал на встречку – три человека погибли

Авария произошла около трех часов ночи в пятницу 24 июля, сообщили в пресс-службе МВД.


По предварительной информации, на ремонтируемом участке трассы М6 под Скиделем 32-летний водитель "Мерседеса" выехал на встречную полосу и врезался в фуру.


"От удара "Мерседес" загорелся. В салоне находились четверо молодых людей. Трое из них скончались на месте", – проинформировали в МВД. Находившаяся на пассажирском месте девушка доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

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На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, спасатели и медики.

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