Под Щучином микроавтобус протаранил грузовик – один человек пострадал

ДТП произошло днем 10 июня около деревни Пильчуки Щучинского района. На трассе Минск – Гродно столкнулись микроавтобус Iveco и грузовой МАЗ. Оба автомобиля двигались в сторону областного центра. Водитель микроавтобуса находился в утомленном состоянии, он отвлекся от управления и допустил столкновение с попутным грузовиком. От удара МАЗ вылетел в кювет.В результате аварии пострадал 33-летний водитель грузовика, он в реанимации.По факту ДТП возбуждено уголовное дело.Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома