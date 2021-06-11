На трассе М-6 под Щучином микроавтобус протаранил попутный грузовик. Об этом сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
ДТП произошло днем 10 июня около деревни Пильчуки Щучинского района. На трассе Минск – Гродно столкнулись микроавтобус Iveco и грузовой МАЗ. Оба автомобиля двигались в сторону областного центра. Водитель микроавтобуса находился в утомленном состоянии, он отвлекся от управления и допустил столкновение с попутным грузовиком. От удара МАЗ вылетел в кювет.
В результате аварии пострадал 33-летний водитель грузовика, он в реанимации.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
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Под Щучином микроавтобус протаранил грузовик – один человек пострадал
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