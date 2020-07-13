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  2. Под Сенно Hyundai вылетел в кювет и врезался в дерево

Под Сенно Hyundai вылетел в кювет и врезался в дерево

Автомобиль Hyundai Solaris вылетел в кювет и врезался в дерево в Сенненском районе, информирует пресс-служба УГАИ УВД Витебского облисполкома.

ДТП произошло в воскресенье, 12 июля, около 14.00 рядом с деревней Массоры. По предварительным данным, 35-летний витебчанин, двигаясь на Hyundai Solaris, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате аварии пострадал 39-летний пассажир авто, которого доставили в больницу, однако после осмотра медиками его отпустили домой.

По данном факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

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