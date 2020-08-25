Под Рогачевом сельчанка защищала зятя и ударила инспектора ГАИ культиваторным диском

, – рассказали в Рогачевском РОВД.Заявителю, который был пьян и наблюдал за разбирательством, такое решение милиционеров по отношению к землякам показалось недостаточно строгим. Как оказалось, в нынешнем году за пьяное вождение его самого лишили водительских прав. Выражая недовольство, заявитель стал вести себя агрессивно, сорвал погон с инспектора. На помощь пришла теща. Она схватила оказавшийся под рукой диск от культиватора и ударила им инспектора. Тому потребовалась помощь., – сообщили о последовавших мерах в управлении информации и общественных связей МВД Беларуси.