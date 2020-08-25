Инцидент произошел в поселке Дятловщина. Наряд ГАИ выехал туда по сигналу о разъезжающей по населенному пункту иномарке с пьяным водителем. Автомобиль появился, когда инспекторы общались с заявителем.
– За рулем действительно находился мужчина, лишенный водительского удостоверения, но он оказался трезвым. Хозяин иномарки сидел рядом. Инспекторы составили административные протоколы на обоих сельчан, – рассказали в Рогачевском РОВД.
Заявителю, который был пьян и наблюдал за разбирательством, такое решение милиционеров по отношению к землякам показалось недостаточно строгим. Как оказалось, в нынешнем году за пьяное вождение его самого лишили водительских прав. Выражая недовольство, заявитель стал вести себя агрессивно, сорвал погон с инспектора. На помощь пришла теща. Она схватила оказавшийся под рукой диск от культиватора и ударила им инспектора. Тому потребовалась помощь.
– Действиям женщины следователи дали правовую оценку, возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. В отношении мужчины проводится проверка с дальнейшим принятием правового решения, – сообщили о последовавших мерах в управлении информации и общественных связей МВД Беларуси.
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Под Рогачевом сельчанка защищала зятя и ударила инспектора ГАИ культиваторным диском
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ