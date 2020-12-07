Под Мозырем задержали потребителя психотропов

2 декабря в лесу сотрудники Мозырской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте обнаружили автомобиль Volkswagen Golf, оставленный без присмотра. Это вызвало подозрения, поэтому инспекторы решили некоторое время понаблюдать за авто. Вскоре из леса вышли двое мужчин – при виде людей в форме один из них пустился в бега. Но недалеко от старта упал, поднялся и продолжил движение.– рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.Их подозрения оправдались. В тот же день эксперт ГКСЭ вынес заключение: содержимое свертка – особо опасное психотропное вещество пара-метилэфедрон (мефедрон) массой 1,82 г.Милиционеры установили личность «бегуна»это 28-летний житель города Калинковичи. Подозреваемого задержали 3 декабря по его месту жительства. Он пояснил, что в тот день приобрел психотропы в интернет-магазине, оплатил их биткоинами. Доставить его к месту нахождения покупки попросил своего товарища. Парень уже имеет судимость за незаконный оборот наркотиков – к слову, она еще не снята и не погашена.Дана правовая оценка действиям жителя райцентра, возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота психотропных веществ.Фото УВД Гомельского облисполкома