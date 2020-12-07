В лесу в Мозырском районе молодой человек пытался убежать от сотрудников инспекции охраны животного и растительного мира. Все закончилось тем, что парня задержали милиционеры и обнаружили у него наркотики.
2 декабря в лесу сотрудники Мозырской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте обнаружили автомобиль Volkswagen Golf, оставленный без присмотра. Это вызвало подозрения, поэтому инспекторы решили некоторое время понаблюдать за авто. Вскоре из леса вышли двое мужчин – при виде людей в форме один из них пустился в бега. Но недалеко от старта упал, поднялся и продолжил движение.
– Такое странное поведение не могло не вызвать подозрений. Инспекторы опросили второго мужчину – он и был владельцем оставленного без присмотра автомобиля. Осмотрели транспортное средство – в нем ничего не обнаружили. А вот в том месте, где упал бежавший, обнаружили полимерный сверток. Сотрудники инспекции предположили, что это запрещенные вещества, и сообщили в Мозырский РОВД. Благодаря их бдительности и удалось выйти на подозреваемого, – рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Их подозрения оправдались. В тот же день эксперт ГКСЭ вынес заключение: содержимое свертка – особо опасное психотропное вещество пара-метилэфедрон (мефедрон) массой 1,82 г.
Милиционеры установили личность «бегуна» – это 28-летний житель города Калинковичи. Подозреваемого задержали 3 декабря по его месту жительства. Он пояснил, что в тот день приобрел психотропы в интернет-магазине, оплатил их биткоинами. Доставить его к месту нахождения покупки попросил своего товарища. Парень уже имеет судимость за незаконный оборот наркотиков – к слову, она еще не снята и не погашена.
Дана правовая оценка действиям жителя райцентра, возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота психотропных веществ.
Фото УВД Гомельского облисполкома
Опубликовано:
2888
Под Мозырем задержали потребителя психотропов
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter