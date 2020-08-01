Под Лепелем пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ: инспекторы стреляли по колесам

Сотрудники ГАИ задержали в Лепельском районе пьяного бесправника, который спровоцировал погоню. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Сегодня ночью в Лепельский РОВД поступило сообщение о том, что в деревне Боровка пьяный водитель управляет автомобилем «Фольксваген Пассат». Около 00.45 выбывший наряд ГАИ нашел в Боровке названную машину, однако водитель отказался остановиться и увеличил скорость.

«Сотрудники неоднократно подавали сигналы об остановке с использованием маячков красно-синего цвета и громкоговорящего устройства, однако водитель продолжал движение, — уточнила подробности Ольга Чемоданова. — Для его задержания были сориентированы подразделения ГАИ Витебска и пригородных районов. Чтобы остановить транспортное средство милиционеры сначала произвели предупредительные выстрелы в воздух, а затем – по колесам автомобиля».

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В результате нарушитель все же был задержан. Им оказался 42-летний местный житель, который не имеет водительских прав. В парах выдыхаемого мужчиной воздуха обнаружено 1,63 промилле алкоголя.

На сельчанина составлено несколько административных протоколов за нарушение ПДД. Ранее он уже привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде.