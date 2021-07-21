Утром 21 июля в Ивацевичском районе произошло ДТП с участием автомобиля «Урал», за рулем которого был военнослужащий-контрактник, и автопоезда, управляемого гражданином Польши. Офицер погиб. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны.
Известно, что автомобиль "Урал" двигался по трассе Брест – Минск – Граница Российской Федерации. На 145-м км трассы М1 произошло столкновение с проезжающим поездом. После столкновения «Урал» съехал в кювет и опрокинулся, его водитель – заместитель командира автомобильного взвода 1984 года рождения. Мужчину госпитализировали – от полученных травм он скончался в больнице.
Минобороны выражает соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего контрактной службы. Мужчина служил в Вооруженных Силах с 2008 года. У него осталось трое детей. Ведомство поможет семье погибшего.
В Telegram-канале Следственного комитета отмечается, что следователи, сотрудники ГАИ и ГКСЭ осмотрели место ДТП. Была зафиксирована следовая картина, назначены экспертные исследования, автотехнические и судебно-медицинская экспертизы. Водитель автопоезда задержан.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси.
Фото: Telegram-канал СК
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Под Ивацевичами военнослужащий-контрактник погиб в ДТП на служебном «Урале»
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