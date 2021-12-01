Под Гомелем на реконструкцию закрывается участок автодороги

Речь идет об автодороге Н4090 Северо-западный обход города Гомеля, участок от поворота на населенный пункт Красный Богатырь до поворота на газовую заправку, расположенную в районе птицефабрики. Участок закрывается с сегодняшнего дня до 1 апреля будущего года.

– Закрытие связано с проведением работ по реконструкции с доведением ширины проезжей части до четырех полос для движения, – уточнила официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.

Объезд транспорта организован по автомобильным дорогам М5 Минск – Гомель, далее М8 Витебск – Гомель – граница Украины и Н4095 Центролит – Урицкое – Уваровичи. Госавтоинспекция обращает внимание водителей, что по всему маршруту установлены информационные панно и дорожные знаки, которые помогут скорректировать маршрут.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

