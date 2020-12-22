Под чужим именем: россиянин жил в Могилеве по липовому паспорту и фальшивым правам

– рассказалаПаспорт и права были направлены на судебную техническую экспертизу. В результате исследований было установлено: фотокарточка в паспорте заменена. А бланк водительского удостоверения и вовсе изготовлен частным образом: реквизиты и все красочные изображения на документе выполнены способом струйной печати, голограммы на ламинате и ультрафиолетовая защита удостоверения имитированы.Управлением СК по Могилевской области по этому факту возбуждено уголовное дело.Фото УГКСЭ по Могилевской области