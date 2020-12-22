Эксперты управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области провели судебную техническую экспертизу паспорта и водительского удостоверения 38-летнего гражданина Российской Федерации. Изначально в поле зрения правоохранителей мужчина попал в октябре – по подозрению в хулиганстве.
– В ходе личного обыска у него обнаружены и изъяты паспорт гражданина и водительское удостоверение Российской Федерации. При проведении следственных действий установлено, что фамилия, имя и отчество мужчины не соответствуют личным данным, указанным в изъятых у него документах. В связи с этим возникли сомнения в их подлинности, – рассказала главный специалист по работе со СМИ УГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская.
Паспорт и права были направлены на судебную техническую экспертизу. В результате исследований было установлено: фотокарточка в паспорте заменена. А бланк водительского удостоверения и вовсе изготовлен частным образом: реквизиты и все красочные изображения на документе выполнены способом струйной печати, голограммы на ламинате и ультрафиолетовая защита удостоверения имитированы.
Управлением СК по Могилевской области по этому факту возбуждено уголовное дело.
Фото УГКСЭ по Могилевской области
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Под чужим именем: россиянин жил в Могилеве по липовому паспорту и фальшивым правам
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