Почти треть населения России вакцинировалась от коронавируса

– сказалНаряду с этим он призвал не сбавлять темп прививочной кампании.– отметил Михаил Мишустин.Глава Правительства заметил, что система здравоохранения России находится в полной готовности для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В частности, по его словам, увеличено число коек, оснащенных оборудованием с кислородом.