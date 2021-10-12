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Почти треть населения России вакцинировалась от коронавируса

В России от коронавирусной инфекции вакцинирована почти треть всего населения страны – 43 млн человек, информирует ТАСС.


– Уже 43 млн человек полностью вакцинировались, это почти треть всего населения страны, – сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Наряду с этим он призвал не сбавлять темп прививочной кампании.

– Останавливаться нельзя, тем более что сегодня производится достаточное количество препаратов, и свыше 90 млн полных комплектов уже поступило в оборот, – отметил Михаил Мишустин.

Глава Правительства заметил, что система здравоохранения России находится в полной готовности для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В частности, по его словам, увеличено число коек, оснащенных оборудованием с кислородом.
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Фото: РЕЙТЕР
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