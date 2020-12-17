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Почти 79 процентов расходов бюджета ФСЗН в 2021 году планируется направить на пенсионное обеспечение

Почти 79 процентов расходов бюджета ФСЗН в следующем году планируется направить на пенсионное обеспечение. Об этом на расширенном заседании Палаты представителей по бюджету и финансам сообщила управляющий ФСЗН Наталия Павлюченко, пишет БЕЛТА.


«Традиционно основная часть расходов бюджета фонда (почти 79 процентов, или 14,8 миллиарда рублей) направляется на финансирование пенсионного обеспечения», – рассказала она.

Темп роста расходов на пенсионное обеспечение планируется на уровне 109,3 процента.

Расходы на выплату трудовых пенсий составят 14,5 миллиарда рублей, на выплату социальных и других пенсий – 305 миллионов рублей.

В проекте бюджета ФСЗН предусмотрен ежеквартальный перерасчет трудовых пенсий, исчисляемых в минимальном размере, социальных пенсий. Кроме того, предусмотрено повышение трудовых пенсий не реже одного раза в год.

Планируется, что в 2021 году рост трудовых пенсий будет выше прогнозируемой инфляции, то есть трудовые пенсии вырастут на величину до 10 процентов.

На финансирование пособий будет направлено 3,7 миллиарда рублей расходов бюджета ФСЗН.

В целом доходы бюджета ФСЗН в следующем году планируются на уровне 19,1 миллиарда рублей с учетом средств из республиканского бюджета (рост на 8,9 процента к ожидаемому исполнению бюджета ФСЗН 2020 года), расходы – 18,8 миллиарда рублей (рост на 8,4 процента).
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Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА
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