Почти 79 процентов расходов бюджета ФСЗН в 2021 году планируется направить на пенсионное обеспечение

, – рассказала она.Темп роста расходов на пенсионное обеспечение планируется на уровне 109,3 процента.Расходы на выплату трудовых пенсий составят 14,5 миллиарда рублей, на выплату социальных и других пенсий – 305 миллионов рублей.В проекте бюджета ФСЗН предусмотрен ежеквартальный перерасчет трудовых пенсий, исчисляемых в минимальном размере, социальных пенсий. Кроме того, предусмотрено повышение трудовых пенсий не реже одного раза в год.Планируется, что в 2021 году рост трудовых пенсий будет выше прогнозируемой инфляции, то есть трудовые пенсии вырастут на величину до 10 процентов.На финансирование пособий будет направлено 3,7 миллиарда рублей расходов бюджета ФСЗН.В целом доходы бюджета ФСЗН в следующем году планируются на уровне 19,1 миллиарда рублей с учетом средств из республиканского бюджета (рост на 8,9 процента к ожидаемому исполнению бюджета ФСЗН 2020 года), расходы – 18,8 миллиарда рублей (рост на 8,4 процента).