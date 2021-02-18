Почти 60% жителей Сирии оказались на грани голода

Более 12 млн жителей Сирии (60% населения), находятся на грани голода. Цена минимального набора продуктов питания на месяц превышает средний размер зарплаты в стране. Об этом сообщает Центр новостей ООН со ссылкой на данные Всемирной продовольственной программы (ВПП).
В ООН отмечают, что очередная волна пандемии COVID-19 в Сирии и развернувшийся военный конфликт, экономический кризис и стремительный рост цен на продовольствие привели к настоящей катастрофе. Многие сирийцы потеряли работу и пополнили армию нищих.
– Такие масштабные проблемы наблюдаются впервые. После почти десяти лет конфликта сирийские семьи, которые уже потратили все свои сбережения, столкнулись с нарастающим экономическим кризисом, – отметил представитель Всемирной продовольственной программы Шон О'Брайен.
По данным ВПП, стоимость набора основных продуктов, которыми можно прокормить семью в течение месяца, составляет $ 234, что сильно превышает среднюю заработную плату в стране. Речь идет о хлебе, рисе, чечевице, масле и сахаре. За последний год цены на основные продукты поднялись на 236%.
– Тревожит и тот факт, что сирийским семьям недоступна даже обычная еда, – сказал Шон О'Брайен. – Становится понятно, что без гуманитарной помощи семьям просто нечего будет положить на стол, им придется ложиться спать голодными. Никогда еще не было такой острой необходимости в гуманитарной помощи.
Сегодня многие сирийские семьи, пытаясь накормить детей, погружаются в долги и продают имущество и скот. Около 50% сирийцев сообщают, что из-за экономического спада и пандемии коронавируса они лишились работы и других источников дохода.
ВПП ежемесячно оказывает жизненно необходимую продовольственную помощь почти пяти миллионам человек из наиболее уязвимых групп населения Сирии. Для многих это единственный источник пропитания. Для обеспечения непрерывной помощи на всей территории Сирии до июля 2021 года ВПП требуется дополнительно $ 375,3 млн.
Фото: ru.wfp.org
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Почти 60% жителей Сирии оказались на грани голода
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