Почти 50 брестчан получили в этом году субсидии на открытие своего дела

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– рассказалаНа выделение субсидий в этом году предусмотрено Br 144 тыс.В большей степени брестчане открывают и развивают бизнес в сфере услуг. И здесь преобладает индустрия красоты, ремонт и пошив одежды. Пользуется спросом у горожан и строительная отрасль: выполнение отделочных, кровельных, сантехнических работ. Часто открывают свое дело и в сфере транспортных услуг.К примеру, 31-летний житель Бреста посчитал перспективным обслуживание мероприятий на выезде. С помощью субсидии он приобрел кухонное оборудование, посуду и принадлежности для приготовления еды на свежем воздухе. Молодой человек предлагает оборудование в аренду, либо самостоятельно организовывает банкет, фуршет, корпоратив, шведский стол, кофе-брейк, пикник или барбекю, кенди-бар. Может выезжать на место со своим фуд-траком.33-летняя брестчанка решила попробовать открыть бизнес в сфере бытовых услуг: клининг, химчистка ковров с вывозом и доставкой. Средства она вложила в покупку оборудования и необходимых чистящих средств.Некоторые женщины предпочитают зарабатывать индивидуальным пошивом одежды. Они разрабатывают эскизы, подбирают ткани, отдают на пошив, а готовый наряд продают в интернете. В этом году такой бизнес для себя выбрали три человека. Причем шьют не только вечернюю или деловую одежду, но и домашнюю (халаты, пижамы).