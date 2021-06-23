Налогоплательщики столицы за период январь – май 2021 года перечислили в консолидированный бюджет города BYN 6 млрд 828,2 млн. За последний весенний месяц показатель стал больше почти на BYN 1 млрд, сообщает БЕЛТА со ссылкой на инспекцию МНС по городу Минску.
Полученные средства разделены между республиканским и местным бюджетами в следующем порядке: в первый направлено 61,9% отчислений (BYN 4 млрд 226,9 млн), во второй – 38,1% (BYN 2 млрд 601,3 млн).
Отмечается, что из данной суммы BYN 2,7 млрд относится к субъектам малого и среднего бизнеса. Таким образом, эти плательщики обеспечили 39,4% консолидированных поступлений города.
Всего в столице зарегистрировано 123,4 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число выросло на 1,2%.
Фото: pixabay.com
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Почти 40% налоговых поступлений в бюджет Минска приходится на малый и средний бизнес
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