Около 35 тыс. детей из пристоличной области оздоровились в лагерях в ходе первой летней смены. Об этом рассказала начальник отдела социальной и воспитательной работы главного управления по образованию Миноблисполкома Татьяна Цвирко во время пресс-конференции, которая прошла сегодня в Минске, сообщает БЕЛТА.
– На фоне распространения коронавируса были сомнения, приедет ли достаточное количество ребят отдыхать этим летом. Но сейчас мы видим довольно высокий спрос на оздоровление в регионе. Первый летний месяц показал, что мальчишки и девчонки изъявляют желание отдохнуть в лагерях, а родители смело доверяют своих детей педагогам и медработникам. За 1-ю смену в Минской области в лагерях дневного и круглосуточного пребывания оздоровили 55% мальчиков и девочек от запланированного на всю летнюю кампанию числа, а это почти 35 тыс. детей. Всего планируется оздоровить 61 305 ребят, – пояснила Татьяна Цвирко.
Она добавила, что акцент в лагерях Минщины также сделан на воспитание в подрастающем поколении гражданственности и патриотизма. Так, во время первой смены в регионе был дан старт флешмобу "Беларусь в моем сердце". Также прошли мероприятия к 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны, были проведены различные праздники, приуроченные к Неделе молодежи.
В этом году в регионе уделили внимание и профилизации детских оздоровительных лагерей. Сегодня в области есть десять объектов, ориентированных на работу с высокомотивированными учащимися, где ребята параллельно с оздоровлением занимаются научной деятельностью.
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Почти 35 тысяч детей из Минской области оздоровились в лагерях за первую летнюю смену
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