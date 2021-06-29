Почти 35 тысяч детей из Минской области оздоровились в лагерях за первую летнюю смену

– пояснила Татьяна Цвирко.Она добавила, что акцент в лагерях Минщины также сделан на воспитание в подрастающем поколении гражданственности и патриотизма. Так, во время первой смены в регионе был дан старт флешмобу "Беларусь в моем сердце". Также прошли мероприятия к 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны, были проведены различные праздники, приуроченные к Неделе молодежи.В этом году в регионе уделили внимание и профилизации детских оздоровительных лагерей. Сегодня в области есть десять объектов, ориентированных на работу с высокомотивированными учащимися, где ребята параллельно с оздоровлением занимаются научной деятельностью.Фото из архива