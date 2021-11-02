Почти 150 тыс. доз вакцин от COVID-19 уничтожено в результате пожара на Филиппинах

Пресс-секретарь президента республики Гарри Роке сегодня во время онлайн-брифинга подтвердил, что было уничтожено более 100 тыс. доз вакцин.Согласно информации государственной целевой группы по борьбе с COVID-19 в стране, пожар уничтожил 9176 доз вакцины компании AstraZeneca, 14 400 доз препарата фирмы Moderna, 36 164 дозы вакцины производителя Sinovac и 88 938 доз препарата компании Pfizer. Уточняется, что вакцина Moderna была предназначена для иммунизации детей в возрасте от 12 до 17 лет, запланированной на 3 ноября.За все время пандемии на Филиппинах диагноз COVID-19 поставлен более чем 2,79 млн человек. Выздоровели по меньшей мере 2,7 млн человек, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус. Инфекция унесла жизни 43,2 тыс. пациентов. Полный курс вакцинации на Филиппинах прошли не менее 27,3 млн жителей.