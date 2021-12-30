Почти 100 тысяч случаев заражения COVID-19 выявили в Италии за сутки

уточнили в Toscana media news.Отмечается, что нагрузка на больницы возрастает. В настоящий момент 10 578 пациентов госпитализированы с симптомами COVID-19, они пребывают в обычных палатах. Еще 1185 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии.В Италии, где проживает 60 329 тыс. человек, за все время диагноз COVID-19 был подтвержден 5 854 428 раз. Общее число летальных исходов из-за коронавируса составило 137 091. Вылечились 5 042 472 человека, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус.