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  2. Почти 100 тысяч случаев заражения COVID-19 выявили в Италии за сутки

Почти 100 тысяч случаев заражения COVID-19 выявили в Италии за сутки

За минувшие сутки в Италии диагноз COVID-19 подтвердили у 98 030 пациентов. Это новый антирекорд с начала пандемии, передает РБК-Украина.


– За последние 24 часа в Италии было выявлено 98 030 новых случаев COVID-19. Тестов было проведено 1 029 429, – уточнили в Toscana media news.

Отмечается, что нагрузка на больницы возрастает. В настоящий момент 10 578 пациентов госпитализированы с симптомами COVID-19, они пребывают в обычных палатах. Еще 1185 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии.

В Италии, где проживает 60 329 тыс. человек, за все время диагноз COVID-19 был подтвержден 5 854 428 раз. Общее число летальных исходов из-за коронавируса составило 137 091. Вылечились 5 042 472 человека, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус.
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Фото: РЕЙТЕР
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